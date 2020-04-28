Эксперт прокомментировала идею регистрации устройств по номеру IMEI
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- РИА Новости
В беседе с сайтом «Москва 24» она выразила мнение, что это позволит существенно пресечь импорт «серых» устройств на отечественный рынок.
«То есть не в чемодане будут привозить телефоны без гарантий качества и выдавать их за оригинальные, а всё-таки будут официально произведённые аппараты», — сказала она.
Кроме того, отметила эксперт, такая мера заметно облегчит блокировку потерянного устройства.
Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с НСН оценил идею регистрации устройств по номеру IMEI.