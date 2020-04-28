Эксперт прокомментировала идею регистрации устройств по номеру IMEI

Координатор рабочей группы «Связь и IT» при правительстве России Ирина Левова прокомментировала сообщение о том, что в России платная регистрация всех мобильных устройств, работающих в сетях сотовых операторов, по международному идентификатору мобильного оборудования IMEI может начаться с 1 июля 2021 года.

В беседе с сайтом «Москва 24» она выразила мнение, что это позволит существенно пресечь импорт «серых» устройств на отечественный рынок.

«То есть не в чемодане будут привозить телефоны без гарантий качества и выдавать их за оригинальные, а всё-таки будут официально произведённые аппараты», — сказала она.

Кроме того, отметила эксперт, такая мера заметно облегчит блокировку потерянного устройства.

Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с НСН оценил идею регистрации устройств по номеру IMEI.