В Приморье запустили конкурс на лучшие инновационные проекты

Короткая ссылка
В Приморском крае запустили конкурс по отбору идей и проектов, направленных на развитие региона и решение социальных и общественно значимых задач.
В Приморье запустили конкурс на лучшие инновационные проекты
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Как передаёт ИА PrimaMedia, принять участие в конкурсе «50 лучших инновационных проектов для Приморского края» могут все жители края.

Среди критериев отбора — научная новизна и соответствие научным законам: идея должна быть прикладной и иметь возможность коммерциализации.

Как сообщили в Министерстве экономического развития региона, плавная задача конкурса — повышение и популяризация инновационного потенциала региона. 

«Мы считаем, что эта премия станет стимулом не останавливаться, подтвердит, что в конечном продукте заинтересованы, и подвигнет к активным действиям по воплощению этих проектов в жизнь», — отметила министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

Заявки принимаются до 28 июня.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области подвели итоги конкурса школьных сочинений, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить