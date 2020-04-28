В Приморье запустили конкурс на лучшие инновационные проекты
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- РИА Новости
Как передаёт ИА PrimaMedia, принять участие в конкурсе «50 лучших инновационных проектов для Приморского края» могут все жители края.
Среди критериев отбора — научная новизна и соответствие научным законам: идея должна быть прикладной и иметь возможность коммерциализации.
Как сообщили в Министерстве экономического развития региона, плавная задача конкурса — повышение и популяризация инновационного потенциала региона.
«Мы считаем, что эта премия станет стимулом не останавливаться, подтвердит, что в конечном продукте заинтересованы, и подвигнет к активным действиям по воплощению этих проектов в жизнь», — отметила министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.
Заявки принимаются до 28 июня.
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