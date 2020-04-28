Риелтор прокомментировал ситуацию с ценами на аренду жилья в России

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Риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков прокомментировал ситуацию с ценами на аренду жилья в России.
Риелтор прокомментировал ситуацию с ценами на аренду жилья в России
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Сейчас заметно снижение цены на 5—7%, потому что у людей нет денег», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, цены падают не только в Москве, но и в других регионах. Как отметил Бендриков, в большинстве объявлений, которые можно увидеть на сайтах, указывается стоимость от 50 тыс. вместо 70 тыс. рублей на аренду от трёх месяцев.

Эксперт прогнозирует, что при хорошем раскладе в конце лета или к сентябрю стоимость может вернуться к своим предыдущим значениям.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости.

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