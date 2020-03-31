В Российской гильдии риелторов оценили ситуацию на рынке недвижимости

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Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев оценил ситуацию на рынке недвижимости.
В Российской гильдии риелторов оценили ситуацию на рынке недвижимости
  • РИА Новости

«Сам по себе карантин, наверное, мало влияет на рынок недвижимости. Он в текущем спросе снижает возможность просмотров квартир и интерес к каким-то действиям покупки», — заявил он в беседе с НСН.

Вместе с тем, как отметил Апрелев, люди, которые рассматривают для себя какие-либо покупки в ближайшее время, мониторят рынок, о чём свидетельствует увеличение количества просмотров на сайтах-агрегаторах, а также повышенный интерес к просмотрам аренды и покупке загородной недвижимости.

«Пока эти процессы не конвертируются в конкретные сделки, которые можно было бы оценить как реальный вектор того, что стали больше покупать или больше арендовать загородное жильё», — сказал эксперт.

По его словам, весенняя сезонность всегда подхлёстывала рынок аренды, в том числе загородного жилья, и всплеск интереса к нему присутствует и сейчас — как сезонный, так и связанный с ситуацией с коронавирусом.

Ранее руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в беседе с URA.RU рассказал о ситуации на рынке недвижимости в Свердловской области.

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