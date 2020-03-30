Эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости в Свердловской области

Руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков рассказал о ситуации на рынке недвижимости в Свердловской области.

«По итогам марта будут достаточно хорошие показатели активности рынка. Количество сделок относительно марта прошлого года будет повыше», — заявил он в беседе с URA.RU.

По словам Хорькова, показатели окажутся выше январских и февральских.

Как пояснил эксперт, рост активности связан с тем, что люди, находившиеся в стадии подготовки к сделке, торопятся закрыть её как можно быстрее.

«Официальной статистики по количеству сделок пока нет. Речь идёт о росте, но не о кратном увеличении. При этом в апреле и мае рынок столкнётся со спадом», — добавил он.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости.