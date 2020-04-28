Корабли ЧФ провели учение по нанесению ракетного удара

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Ракетный корабль «Ингушетия» и ракетные катера «Набережные Челны» и «Ивановец» провели учение по нанесению ракетного удара по тактической группе кораблей условного противника.
Корабли ЧФ провели учение по нанесению ракетного удара
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«По замыслу учения, моряки отрабатывали способы уничтожения корабельной группы условного противника из разных районов Чёрного моря с использованием ракетного оружия различных типов», — приводит «Новый Севастополь» сообщение пресс-службы Черноморского флота.

Отмечается, что экипажи кораблей отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования в составе однородной тактической группы, а также провели учение по связи и противовоздушной обороне отряда кораблей на переходе морем, выполнили расхождение из строя в назначенные районы для выполнения условной комбинированной ракетной атаки.

При этом ракетное оружие было применено с борта кораблей и катеров электронным способом без практического запуска ракет.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что мотострелки гвардейской танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы из вооружения боевых машин пехоты БМП-2 на подмосковном полигоне Алабино.

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