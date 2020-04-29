Названы виды мошенничества в условиях пандемии

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с RT рассказал о видах кибермошенничества в условиях пандемии коронавируса.

Власов заметил, что рост кибермошенничества отчасти связан с «напуганностью населения» в связи с распространением COVID-19.

«Банки выпустили отчётность: сейчас основной канал увода средств со счетов и карт клиентов, а также и наличных средств, — это как раз социальная инженерия, связанная с вирусом», — заявил он.

По словам эксперта, преступники адаптировали свои мошеннические схемы к текущей социальной ситуации.

«Это звонки «вам положена компенсация», звонки, «есть чудо-средство», «вам прописана дезинфекция всей вашей квартиры»... Или, наоборот, приходят «волонтёры», просят оплату за то, чтобы якобы сходить за продуктами. Мои коллеги делают вывод, что сейчас основной вид мошенничества происходит под прикрытием вируса. Все остальные способы простые, они никак не изменились», — добавил Власов.

Он также призвал москвичей остерегаться мошенников, предлагающих «быстро и без проблем» оформить цифровой пропуск на выход из дома.

Специалист посоветовал быть бдительными в вопросе защиты персональных данных и отметил, что нельзя вступать в разговор с мошенниками.

«Совет, который надо зарубить себе на носу: если вам позвонили и предложили сделать за деньги что-то, что вам положено бесплатно, сразу кидайте трубку. Если вы вступите в разговор, то люди, которые сидят на другом конце провода, обладающие определёнными техниками внушения, вас точно разведут на что-то», — заключил эксперт.

Ранее в МВД России сообщили, что число случаев кибермошенничества в Москве увеличилось в апреле в три раза.