В Златоусте поисково-спасательный отряд отправили на карантин
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области.
«Отряд закрыт на карантин, весь личный состав — 20 спасателей в самоизоляции. 17 — дома, три — в отряде. Поступающие вызовы будут отрабатывать Мобильный и Миасский поисково-спасательные отряды службы», — отметили в пресс-службе.
В правительстве уточнили, что заболевание у руководителя отряда протекает без осложнений.
Ранее сообщалось, что отдел полиции «Южный» в Миассе Челябинской области закрыли на карантин, а всех сотрудников отправили в самоизоляцию из-за коронавируса.
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