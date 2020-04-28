В Златоусте поисково-спасательный отряд отправили на карантин

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В Златоусте отправили на карантин местный поисково-спасательный отряд, после того как у его руководителя Юрия Михеева диагностировали COVID-19.
В Златоусте поисково-спасательный отряд отправили на карантин
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области.

«Отряд закрыт на карантин, весь личный состав — 20 спасателей в самоизоляции. 17 — дома, три — в отряде. Поступающие вызовы будут отрабатывать Мобильный и Миасский поисково-спасательные отряды службы», — отметили в пресс-службе.

В правительстве уточнили, что заболевание у руководителя отряда протекает без осложнений.

Ранее сообщалось, что отдел полиции «Южный» в Миассе Челябинской области закрыли на карантин, а всех сотрудников отправили в самоизоляцию из-за коронавируса.

Психолог Андрей Зберовский в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал о способах борьбы со стрессом в период пандемии коронавируса.

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