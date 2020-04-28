В Москве почти завершён план возобновления работы предприятий
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- РИА Новости
«Если говорить про план, то, конечно же, мы такой план готовим, он находится на финишной стадии по доработке», — цитирует ТАСС Ефимова.
Он отметил, что власти провели совещания с Роспотребнадзором и крупнейшими предприятиями.
Заммэра добавил, что сроки возобновления работы пока не определены.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о разработке методических рекомендаций для различных видов бизнеса по осуществлению их деятельности в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.