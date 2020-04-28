В Москве почти завершён план возобновления работы предприятий

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что власти столицы почти завершили разработку плана возобновления деятельности предприятий.

«Если говорить про план, то, конечно же, мы такой план готовим, он находится на финишной стадии по доработке», — цитирует ТАСС Ефимова.

Он отметил, что власти провели совещания с Роспотребнадзором и крупнейшими предприятиями.

Заммэра добавил, что сроки возобновления работы пока не определены.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о разработке методических рекомендаций для различных видов бизнеса по осуществлению их деятельности в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.