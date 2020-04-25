Роспотребнадзор разрабатывает рекомендации по работе бизнеса при пандемии

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В Роспотребнадзоре сообщили о разработке методических рекомендаций для различных видов бизнеса по осуществлению их деятельности в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Роспотребнадзор разрабатывает рекомендации по работе бизнеса при пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что соответствующие рекомендации «призваны снизить риски инфицирования при осуществлении предприятиями экономической деятельности, сохраняя здоровье персонала и посетителей, если речь идёт о сфере торговли и услуг».

«Предложения со стороны бизнес-ассоциаций и объединений для обсуждения можно направлять по адресу электронной почты business@rospotrebnadzor.ru», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор подготовил рекомендации по возобновлению работы предприятий общественного питания, чтобы снизить риски заражения людей при посещении кафе.

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