Роспотребнадзор разрабатывает рекомендации по работе бизнеса при пандемии
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что соответствующие рекомендации «призваны снизить риски инфицирования при осуществлении предприятиями экономической деятельности, сохраняя здоровье персонала и посетителей, если речь идёт о сфере торговли и услуг».
«Предложения со стороны бизнес-ассоциаций и объединений для обсуждения можно направлять по адресу электронной почты business@rospotrebnadzor.ru», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор подготовил рекомендации по возобновлению работы предприятий общественного питания, чтобы снизить риски заражения людей при посещении кафе.