Путин выступит с обращением в ходе совещания по коронавирусу

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Президент России Владимир Путин на совещании с регионами и кабмином запланировал «большое выступление». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин выступит с обращением в ходе совещания по коронавирусу
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление. Это действительно так. Но я не буду ничего анонсировать, давайте дождёмся этого совещания», — сказал Песков.

Он отметил, что совещание начнётся в период с 15:00 до 16:00 по московскому времени.

Накануне стало известно, что на 28 апреля запланировано проведение совещания с участием Владимира Путина и глав регионов по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Совещание будет проходить в режиме видеоконференции. В нём примут участие главы всех регионов.

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