Путин выступит с обращением в ходе совещания по коронавирусу
- © Алексей Дружинин
- РИА Новости
«Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление. Это действительно так. Но я не буду ничего анонсировать, давайте дождёмся этого совещания», — сказал Песков.
Он отметил, что совещание начнётся в период с 15:00 до 16:00 по московскому времени.
Накануне стало известно, что на 28 апреля запланировано проведение совещания с участием Владимира Путина и глав регионов по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Совещание будет проходить в режиме видеоконференции. В нём примут участие главы всех регионов.