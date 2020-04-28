Путин выступит с обращением в ходе совещания по коронавирусу

Президент России Владимир Путин на совещании с регионами и кабмином запланировал «большое выступление». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление. Это действительно так. Но я не буду ничего анонсировать, давайте дождёмся этого совещания», — сказал Песков.

Он отметил, что совещание начнётся в период с 15:00 до 16:00 по московскому времени.

Накануне стало известно, что на 28 апреля запланировано проведение совещания с участием Владимира Путина и глав регионов по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Совещание будет проходить в режиме видеоконференции. В нём примут участие главы всех регионов.