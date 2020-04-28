Опрос: 60% россиян поддерживают жёсткие меры по борьбе с коронавирусом

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Большинство россиян поддерживают введение жёстких ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Опрос: 60% россиян поддерживают жёсткие меры по борьбе с коронавирусом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Согласно исследованию, такой точки зрения придерживаются 60% граждан, 25% выступают скорее за мягкие меры.

Как отмечается, 48% респондентов в равной степени опасаются потери работы, дохода, заболевания кого-то из членов семьи. Треть участников признались, что страх болезни для них более значим (33%), 16% больше боятся потерять работу.

Выяснилось, что половина россиян рассчитывают на снятие ограничительных мер из-за коронавируса в течение мая, каждый четвёртый полагает, что это случится в июне.

Ранее опрос показал, что 57% жителей России собираются провести летний отдых дома.

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