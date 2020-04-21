Опрос: 57% россиян собираются провести летний отдых дома

Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин рассказал о результатах опроса, в рамках которого россияне поделились планами на летний отпуск.

Как передаёт kp.ru со ссылкой на данные исследования, 57% россиян этим летом не планируют никуда ехать, 35% хотят провести отпуск на даче и 11% готовы отправиться в другой город в пределах России.

Отмечается, что за границу планируют отправиться 3% россиян (по сравнению с 39% в 2019 году).

Кроме того, 26% участников опроса заявили, что их планы относительно летнего отдыха изменились. Среди причин 55% назвали коронавирус, 34% — карантин, а также рост курсов доллара и евро.

Ранее, как сообщала газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведённого специалистами сервиса «Работа.ру», 33% россиян боятся лишиться работы из-за коронавируса.