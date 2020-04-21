Опрос: 57% россиян собираются провести летний отдых дома

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Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин рассказал о результатах опроса, в рамках которого россияне поделились планами на летний отпуск.
Опрос: 57% россиян собираются провести летний отдых дома
  • Pixabay

Как передаёт kp.ru со ссылкой на данные исследования, 57% россиян этим летом не планируют никуда ехать, 35% хотят провести отпуск на даче и 11% готовы отправиться в другой город в пределах России.

Отмечается, что за границу планируют отправиться 3% россиян (по сравнению с 39% в 2019 году). 

Кроме того, 26% участников опроса заявили, что их планы относительно летнего отдыха изменились. Среди причин 55% назвали коронавирус, 34% — карантин, а также рост курсов доллара и евро.

Ранее, как сообщала газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведённого специалистами сервиса «Работа.ру», 33% россиян боятся лишиться работы из-за коронавируса.

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