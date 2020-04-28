Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за сутки выявлены в 83 регионах России. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки в Москве выявлено 3075 случаев, в Московской области — 523, в Санкт-Петербурге — 198, в Дагестане — 153, в Республике Северная Осетия — 148, в Рязанской области — 101.

Ранее стало известно, что за последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев заражения коронавирусом.

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, дал прогноз относительно снижения числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.