Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
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- РИА Новости
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За сутки в Москве выявлено 3075 случаев, в Московской области — 523, в Санкт-Петербурге — 198, в Дагестане — 153, в Республике Северная Осетия — 148, в Рязанской области — 101.
Ранее стало известно, что за последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев заражения коронавирусом.
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, дал прогноз относительно снижения числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.