В МЧС рассказали о разработке нового стандарта курса ОБЖ

Глава Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу рассказала о разработке проекта нового федерального государственного образовательного стандарта курса ОБЖ.

В беседе с ФАН она отметила, что самой острой проблемой на сегодняшний день является фактическое отсутствие учебников по ОБЖ, которые отвечали бы вызовам современности.

«Скажем, если сравнить то, что наполняло интернет-пространство 20 лет назад, и то, что происходит сейчас, — это две разные реальности. В какой-то момент предмет ОБЖ при наличии лишь косметических правок перестал отвечать новым вызовам безопасности, поэтому совместно с очень интересной и разнообразной командой мы приступили к формированию нового учебника по основам безопасности жизнедеятельности», — пояснила Шойгу.

По её словам, в учебнике есть несколько основных модулей, структурированных по сферам жизни: безопасность в быту и на транспорте, в социуме, информационная и кибербезопасность. Отдельные разделы посвящены здоровью и первой помощи.

Она добавила, что в настоящий момент новый учебник проходит экспертизу, от итогов которой зависят сроки передачи учебных материалов в школы.

В 2019 году НСН сообщала, что участники инновационно-технического форума SAY FUTURE в Москве обсудили необходимость пересмотра программы школьного курса ОБЖ.