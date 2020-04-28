В Госдуме предложили разработать методику упражнений для находящихся в самоизоляции

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Депутат Госдумы Алексей Воевода предложил разработать методику двигательной активности, направленную на повышение иммунитета у граждан в условиях самоизоляции.
В Госдуме предложили разработать методику упражнений для находящихся в самоизоляции
  • РИА Новости

Как передаёт «Парламентская газета», письмо с предложением поручить Минздраву и Минспорта разработку соответствующей методики депутат направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

По мнению Воеводы, в условиях длительной домашней изоляции двигательная активность граждан снижается, что, в свою очередь, плохо сказывается на здоровье.

«После завершения режима самоизоляции велика вероятность того, что граждане с пониженным иммунитетом будут подвержены ещё большим рискам инфекционного заражения», — цитирует издание обращение Алексея Воеводы.

Он подчеркнул, что населению необходимы официальные рекомендации, подготовленные профессионалами.

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