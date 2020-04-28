В Екатеринбурге в ДТП с участием трамвая пострадали два человека

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Два человека пострадали в результате столкновения трамвая и грузовика в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге в ДТП с участием трамвая пострадали два человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.

Уточняется, что столкновение произошло утром на улице Раевского в Пионерском микрорайоне. По имеющимся данным, ДТП случилось, когда водитель грузовика DAF при повороте направо не предоставил преимущество в движении трамваю.

«Произошло столкновение. Пострадали два человека: водитель и пассажир трамвая. У водителя перелом лодыжки, у пассажира черепно-мозговая травма. Госпитализированы в больницу №23», — сказала собеседница.

В настоящий момент все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Самаре произошло ДТП, в ходе которого трамвай перевернулся и упал на несколько автомобилей на парковке.

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