В Екатеринбурге в ДТП с участием трамвая пострадали два человека

Два человека пострадали в результате столкновения трамвая и грузовика в Екатеринбурге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.

Уточняется, что столкновение произошло утром на улице Раевского в Пионерском микрорайоне. По имеющимся данным, ДТП случилось, когда водитель грузовика DAF при повороте направо не предоставил преимущество в движении трамваю.

«Произошло столкновение. Пострадали два человека: водитель и пассажир трамвая. У водителя перелом лодыжки, у пассажира черепно-мозговая травма. Госпитализированы в больницу №23», — сказала собеседница.

В настоящий момент все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Самаре произошло ДТП, в ходе которого трамвай перевернулся и упал на несколько автомобилей на парковке.