В Самаре произошло ДТП с участием трамвая
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- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info.
Как рассказали в региональном МЧС, информация об инциденте поступила в 15:26. Прибывшие на место сотрудники установили, что произошёл завал трамвая на правый борт. Пострадавших нет.
В ведомстве уточнили, что в транспорте во время движения никого не было.
«Механические повреждения получили пять легковых автомобилей. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов», — добавили спасатели.
Ранее телеканал «360» сообщал о снижении смертности в ДТП за 11 месяцев 2019 года в Московской области.