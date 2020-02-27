В Самаре произошло ДТП с участием трамвая

В Самаре произошло ДТП, в ходе которого трамвай перевернулся и упал на несколько автомобилей на парковке.

Об этом сообщает sova.info.

Как рассказали в региональном МЧС, информация об инциденте поступила в 15:26. Прибывшие на место сотрудники установили, что произошёл завал трамвая на правый борт. Пострадавших нет.

В ведомстве уточнили, что в транспорте во время движения никого не было.

«Механические повреждения получили пять легковых автомобилей. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов», — добавили спасатели.

Ранее телеканал «360» сообщал о снижении смертности в ДТП за 11 месяцев 2019 года в Московской области.