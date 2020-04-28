В Иркутской области тушат лесные пожары на площади более 5000 гектаров

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В правительстве Иркутской области заявили, что в настоящий момент в регионе тушат лесные пожары на площади более 5 тыс. га.
В Иркутской области тушат лесные пожары на площади более 5000 гектаров
  • РИА Новости

Отмечается, что за прошедшие сутки на землях лесного фонда на территории Иркутской области ликвидировано 20 пожаров на площади 3,5 тыс. га. Локализованными остаются два очага.

«Общая площадь двух этих пожаров составляет 4518 га... Действующими оставались шесть возгораний... общая площадь этих очагов — 644,8 га», — говорится в сообщении.

В тушении всех природных пожаров 27 апреля были задействованы 573 человека и 156 единиц наземной техники.

Ранее Министерство природных ресурсов Забайкалья сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах региона из-за пожаров.

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