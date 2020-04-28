СК возбудил дело из-за избиения полицейскими человека на Алтае
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное отделение СК.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением специальных средств), по факту опубликованного в средствах массовой информации видео с избиением жителя города Змеиногорска сотрудниками полиции», — говорится в заявлении.
По предварительным данным следствия, вечером 24 апреля в городе Змеиногорске сотрудники полиции нанесли телесные повреждения 44-летнему местному жителю возле магазина.
В настоящий момент следователи расследуют данный инцидент.
Ранее в Стерлитамаке возбудили уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи.