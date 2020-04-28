СК возбудил дело из-за избиения полицейскими человека на Алтае

Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело после сообщения СМИ об избиении сотрудниками полиции жителя Змеиногорска.

Об этом сообщает региональное отделение СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением специальных средств), по факту опубликованного в средствах массовой информации видео с избиением жителя города Змеиногорска сотрудниками полиции», — говорится в заявлении.

По предварительным данным следствия, вечером 24 апреля в городе Змеиногорске сотрудники полиции нанесли телесные повреждения 44-летнему местному жителю возле магазина.

В настоящий момент следователи расследуют данный инцидент.

Ранее в Стерлитамаке возбудили уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи.