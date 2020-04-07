В Башкирии завели дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи

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В Стерлитамаке возбудили уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи.
В Башкирии завели дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

По предварительной информации, медиков вызвала сестра подозреваемого. В тот день она пришла проведать 26-летнего родственника, который проживает один. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Женщина, испугавшись за его здоровье, вызвала медиков. Однако, увидев человека в медицинском халате, мужчина накинулся на него с ножом, высказывая слова угрозы убийством», — говорится в сообщении на сайте управления МВД России по Башкирии.

Фельдшер успел захлопнуть входную дверь, после чего обратился в полицию.

Нападавший задержан. Дело возбудили по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области задержали одного из подозреваемых в нападении на станцию скорой помощи.

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