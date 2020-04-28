В Еврейской автономной области открывают второй коронавирусный госпиталь
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региона.
«С сегодняшнего дня в регионе начинает работу второй инфекционный стационар на базе Облученской ЦРБ. Здесь развёрнуто 100 дополнительных коек, к 70 из которых подведён кислород», — говорится в заявлении.
Уточняется, что коронавирусный госпиталь, ранее развёрнутый на базе инфекционной больницы, уже заполнен на 81,2%. В стационаре занято 65 мест из 80.
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