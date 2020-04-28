В Еврейской автономной области открывают второй коронавирусный госпиталь

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В Еврейской автономной области на базе Облученской центральной районной больницы открывается второй инфекционный стационар для заразившихся COVID-19.
В Еврейской автономной области открывают второй коронавирусный госпиталь
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региона.

«С сегодняшнего дня в регионе начинает работу второй инфекционный стационар на базе Облученской ЦРБ. Здесь развёрнуто 100 дополнительных коек, к 70 из которых подведён кислород», — говорится в заявлении.

Уточняется, что коронавирусный госпиталь, ранее развёрнутый на базе инфекционной больницы, уже заполнен на 81,2%. В стационаре занято 65 мест из 80.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области выявили 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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