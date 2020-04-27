В АТОР рассказали о мерах поддержки внутреннего туризма

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович рассказал о мерах поддержки внутреннего туризма.
В АТОР рассказали о мерах поддержки внутреннего туризма
  • © Игорь Онучин
  • РИА Новости

«Первоочередная мера поддержки внутреннего туризма — субсидия на перелёты между регионами», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, подавляющее большинство перелётов в стране проходит через Москву.

Как отметил Канторович, для стимулирования внутреннего туризма также нужна информация по культурно-историческим достопримечательностям, природным объектам регионов.

«Про Турцию информация есть на каждом уличном стенде, а про Россию люди знают гораздо меньше», — добавил он.

Ранее вице-президент АТОР Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал меры поддержки отрасли.

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