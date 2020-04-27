В Москве за неделю число госпитализаций с пневмонией выросло на 70%

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В Москве за неделю зафиксирован рост на 70% числа госпитализированных с пневмонией, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве за неделю число госпитализаций с пневмонией выросло на 70%
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Количество госпитализированных с пневмонией за эту неделю увеличилось на 70%, поэтому говорить сейчас о том, что мы сейчас имеем какое-то снижение либо улучшение динамики, увы, не проходится», — приводит РИА Новости её слова в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Раковой, для приёма больных коронавирусом занято более 20 тыс. коек.

Ожидается, что в течение нескольких дней объём коечного фонда увеличится до 27—28 тыс.

Ранее начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков заявил, что поэтапное снятие ограничений в Москве, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, возможно только при условии положительной динамики по числу новых случаев заражения.

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