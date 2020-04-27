В Москве за неделю число госпитализаций с пневмонией выросло на 70%
- © Александр Гальперин
- РИА Новости
«Количество госпитализированных с пневмонией за эту неделю увеличилось на 70%, поэтому говорить сейчас о том, что мы сейчас имеем какое-то снижение либо улучшение динамики, увы, не проходится», — приводит РИА Новости её слова в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Раковой, для приёма больных коронавирусом занято более 20 тыс. коек.
Ожидается, что в течение нескольких дней объём коечного фонда увеличится до 27—28 тыс.
Ранее начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков заявил, что поэтапное снятие ограничений в Москве, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, возможно только при условии положительной динамики по числу новых случаев заражения.