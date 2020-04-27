Все вылеты из аэропорта Кургана приостановлены до 15 мая

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Все вылеты из аэропорта Кургана приостановлены до 15 мая, заявили в региональном оперативном штабе по недопущению распространения коронавируса.
Все вылеты из аэропорта Кургана приостановлены до 15 мая
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU.

«Оперативный штаб рассмотрел вопрос о возможности продолжения приостановления авиаперевозок из аэропорта Кургана до 15 мая. Авиакомпания Utair приостановила полёты», — заявили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что аэропорт Кургана может возобновить рейсы в Москву с пятницы, 1 мая.

Портал «Юга.ру» сообщал, что международный аэропорт Сочи продлил работу в ограниченном режиме до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

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