Все вылеты из аэропорта Кургана приостановлены до 15 мая, заявили в региональном оперативном штабе по недопущению распространения коронавируса.

Об этом сообщает URA.RU.

«Оперативный штаб рассмотрел вопрос о возможности продолжения приостановления авиаперевозок из аэропорта Кургана до 15 мая. Авиакомпания Utair приостановила полёты», — заявили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что аэропорт Кургана может возобновить рейсы в Москву с пятницы, 1 мая.

Портал «Юга.ру» сообщал, что международный аэропорт Сочи продлил работу в ограниченном режиме до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.