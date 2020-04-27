Аэропорт Кургана может возобновить рейсы в Москву с 1 мая

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Аэропорт Кургана может возобновить рейсы в Москву с пятницы, 1 мая.
Аэропорт Кургана может возобновить рейсы в Москву с 1 мая
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Авиаперелёты Москва — Курган — Москва будут выполняться два раза в неделю.

«Предварительно Utair объявила, что 1 и 2 мая будут рейсы возобновлять. Потом — согласно расписанию: понедельник и суббота», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт прекратил принимать все рейсы с 9 апреля из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что международный аэропорт Сочи продлил работу в ограниченном режиме до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

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