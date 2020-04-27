В Севастополе выявили более 500 нарушений режима самоизоляции

Короткая ссылка
В Севастополе рассказали о работе по выявлению нарушителей режима самоизоляции.
В Севастополе выявили более 500 нарушений режима самоизоляции
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Проверено лиц, подлежащих обязательной самоизоляции, более 8 тыс. Иностранных граждан — 660», — отметил начальник регионального УМВД России Павел Гищенко.

По его словам, составлено более 500 административных протоколов. Помимо предупреждений, суды выносили в шести случаях штрафы в размере 2 тыс. рублей.

Кроме того, обнаружено девять нарушений режима повышенной готовности со стороны заведений общепита и развлекательных учреждений.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перед судом предстанет обвиняемая в нарушении режима самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить