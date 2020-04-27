В Севастополе выявили более 500 нарушений режима самоизоляции

В Севастополе рассказали о работе по выявлению нарушителей режима самоизоляции.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Проверено лиц, подлежащих обязательной самоизоляции, более 8 тыс. Иностранных граждан — 660», — отметил начальник регионального УМВД России Павел Гищенко.

По его словам, составлено более 500 административных протоколов. Помимо предупреждений, суды выносили в шести случаях штрафы в размере 2 тыс. рублей.

Кроме того, обнаружено девять нарушений режима повышенной готовности со стороны заведений общепита и развлекательных учреждений.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перед судом предстанет обвиняемая в нарушении режима самоизоляции.