В Севастополе выявили более 500 нарушений режима самоизоляции
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Проверено лиц, подлежащих обязательной самоизоляции, более 8 тыс. Иностранных граждан — 660», — отметил начальник регионального УМВД России Павел Гищенко.
По его словам, составлено более 500 административных протоколов. Помимо предупреждений, суды выносили в шести случаях штрафы в размере 2 тыс. рублей.
Кроме того, обнаружено девять нарушений режима повышенной готовности со стороны заведений общепита и развлекательных учреждений.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перед судом предстанет обвиняемая в нарушении режима самоизоляции.