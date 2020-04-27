В Госдуме оценили киберспорт как альтернативу реальному

Депутат Госдумы Сергей Кривоносов оценил киберспорт как альтернативу реальному.

Об этом сообщает Inforeactor.

«Конечно, киберспорт на сегодня не может быть полной альтернативой спорту, так как мы говорим о здоровье нации. Занятия спортом на свежем воздухе — это совсем другое», — заявил парламентарий во время дискуссии, организованной в онлайн-режиме пресс-центром медиагруппы «Патриот».

По мнению Кривоносова, с учётом пандемии коронавируса киберсоревнования могут стать временным решением проблемы.

Со своей стороны, предприниматель Алексей Локонцев выразил мнение, что у киберспорта есть экономическое и социальное будущее.

«После того как хороший интернет пришёл домой, компьютерные клубы закрылись, потому что все они были плохого качества. Сейчас всё другое, поскольку перед нами новый вид спорта», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, это командные игры, привлекающие своей зрелищностью и непредсказуемостью.

В 2019 году сообщалось, что власти Татарстана договорились о сотрудничестве с Федерацией киберспорта России.