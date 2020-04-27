В Госдуме оценили киберспорт как альтернативу реальному

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Депутат Госдумы Сергей Кривоносов оценил киберспорт как альтернативу реальному.
В Госдуме оценили киберспорт как альтернативу реальному
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает Inforeactor.

«Конечно, киберспорт на сегодня не может быть полной альтернативой спорту, так как мы говорим о здоровье нации. Занятия спортом на свежем воздухе — это совсем другое», — заявил парламентарий во время дискуссии, организованной в онлайн-режиме пресс-центром медиагруппы «Патриот».

По мнению Кривоносова, с учётом пандемии коронавируса киберсоревнования могут стать временным решением проблемы.

Со своей стороны, предприниматель Алексей Локонцев выразил мнение, что у киберспорта есть экономическое и социальное будущее.

«После того как хороший интернет пришёл домой, компьютерные клубы закрылись, потому что все они были плохого качества. Сейчас всё другое, поскольку перед нами новый вид спорта», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, это командные игры, привлекающие своей зрелищностью и непредсказуемостью.

В 2019 году сообщалось, что власти Татарстана договорились о сотрудничестве с Федерацией киберспорта России.

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