В Ставропольском крае пресекли деятельность телефонных аферистов

Ставропольские полицейские пресекли деятельность группы телефонных аферистов.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

Организатор группы — житель Челябинска. Он привлёк к незаконной работе ещё пятерых человек. Они обманывали граждан под видом банковских работников.

Сотрудники полиции провели четыре обыска в местах, где проживали подозреваемые. Изъято более 70 карт, 18 мобильных телефонов, около 100 сим-карт, документы, техника, блокноты с записями, копии паспортов, деньги.

В настоящее время пять участников группы находятся под стражей. Идут поиски организатора. Устанавливается причастность злоумышленников к другим похожим преступлениям.

Ранее URA.RU сообщало, что прокурор Челябинской области Виталий Лопин предупредил об активизации мошенников во время пандемии коронавируса.