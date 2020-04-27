В Ставропольском крае пресекли деятельность телефонных аферистов
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- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД России.
Организатор группы — житель Челябинска. Он привлёк к незаконной работе ещё пятерых человек. Они обманывали граждан под видом банковских работников.
Сотрудники полиции провели четыре обыска в местах, где проживали подозреваемые. Изъято более 70 карт, 18 мобильных телефонов, около 100 сим-карт, документы, техника, блокноты с записями, копии паспортов, деньги.
В настоящее время пять участников группы находятся под стражей. Идут поиски организатора. Устанавливается причастность злоумышленников к другим похожим преступлениям.
Ранее URA.RU сообщало, что прокурор Челябинской области Виталий Лопин предупредил об активизации мошенников во время пандемии коронавируса.