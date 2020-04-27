Роспотребнадзор не выявил коронавирус в пробах воды в Москве

Ни в одной из проб воды в Москве, исследованных специалистами, не обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу столичного управления Роспотребнадзора Елену Андрееву.

Она рассказала, что был усилен контроль качества воды, которая подаётся жителям столицы. Специалисты следят за рядом характеристик воды и смотрят, не содержатся ли в ней вирусы, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19.

«Ни в одной из проб, которую мы отбирали, мы не находим вирусов, и на сегодняшний момент качество воды, которая подаётся москвичам, по всем показателям абсолютно соответствует всем санитарным нормам», — отметила Андреева.

Ранее сообщалось, что на предприятиях в Москве за две недели выявлено 862 нарушения, большая часть из них касалась отсутствия социального дистанцирования.