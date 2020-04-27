Роспотребнадзор не выявил коронавирус в пробах воды в Москве

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Ни в одной из проб воды в Москве, исследованных специалистами, не обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу столичного управления Роспотребнадзора Елену Андрееву.
Роспотребнадзор не выявил коронавирус в пробах воды в Москве
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Она рассказала, что был усилен контроль качества воды, которая подаётся жителям столицы. Специалисты следят за рядом характеристик воды и смотрят, не содержатся ли в ней вирусы, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19.

«Ни в одной из проб, которую мы отбирали, мы не находим вирусов, и на сегодняшний момент качество воды, которая подаётся москвичам, по всем показателям абсолютно соответствует всем санитарным нормам», — отметила Андреева.

Ранее сообщалось, что на предприятиях в Москве за две недели выявлено 862 нарушения, большая часть из них касалась отсутствия социального дистанцирования.

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