В Москве и Подмосковье продлили запрет на посещение храмов

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В Москве и Московской области продлили запрет на посещение гражданами храмов «до особого указания». Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.
В Москве и Подмосковье продлили запрет на посещение храмов
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

В сообщении говорится о циркулярном письме первого викария патриарха Кирилла — митрополита Дионисия — от 27 апреля «относительно недопуска граждан на территорию храмов и других церковных помещений с 29.04.2020 до особого указания».

Как передаёт ТАСС, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда подтвердил, что богослужения в храмах столицы и Подмосковья будут совершаться без прихожан до особого распоряжения.

«Да, (до особого распоряжения с 29 апреля. — RT)», — заявил Легойда.

27 апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязал духовенство строго выполнять указания по профилактике коронавируса, установив ответственность священнослужителей. 

В рабочей группе при патриархии заявили, что в некоторых монастырях и храмах было зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом.

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