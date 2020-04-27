В Москве и Подмосковье продлили запрет на посещение храмов
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- РИА Новости
В сообщении говорится о циркулярном письме первого викария патриарха Кирилла — митрополита Дионисия — от 27 апреля «относительно недопуска граждан на территорию храмов и других церковных помещений с 29.04.2020 до особого указания».
Как передаёт ТАСС, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда подтвердил, что богослужения в храмах столицы и Подмосковья будут совершаться без прихожан до особого распоряжения.
«Да, (до особого распоряжения с 29 апреля. — RT)», — заявил Легойда.
27 апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязал духовенство строго выполнять указания по профилактике коронавируса, установив ответственность священнослужителей.
В рабочей группе при патриархии заявили, что в некоторых монастырях и храмах было зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом.