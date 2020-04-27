Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса
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- РИА Новости
В сообщении говорится, что на начальных этапах распространения коронавируса не все восприняли инфекцию как серьёзную угрозу и проигнорировали предостережения.
В связи с этим в некоторых монастырях и храмах было зафиксировано большое количество случаев заражения.
«В связи с этим Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл особым распоряжением установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции», — заявили в рабочей группе.
Ранее в Московской духовной академии в Сергиевом Посаде выявили коронавирус у 52 человек.