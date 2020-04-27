Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязал духовенство строго выполнять указания по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на рабочую группу при патриархе.

В сообщении говорится, что на начальных этапах распространения коронавируса не все восприняли инфекцию как серьёзную угрозу и проигнорировали предостережения.

В связи с этим в некоторых монастырях и храмах было зафиксировано большое количество случаев заражения.

«В связи с этим Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл особым распоряжением установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции», — заявили в рабочей группе.

Ранее в Московской духовной академии в Сергиевом Посаде выявили коронавирус у 52 человек.