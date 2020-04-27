Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса

Короткая ссылка
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязал духовенство строго выполнять указания по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на рабочую группу при патриархе.
Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

В сообщении говорится, что на начальных этапах распространения коронавируса не все восприняли инфекцию как серьёзную угрозу и проигнорировали предостережения.

В связи с этим в некоторых монастырях и храмах было зафиксировано большое количество случаев заражения.

«В связи с этим Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл особым распоряжением установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции», — заявили в рабочей группе.

Ранее в Московской духовной академии в Сергиевом Посаде выявили коронавирус у 52 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить