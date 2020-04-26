В Московской духовной академии выявили коронавирус у 52 человек

В Московской духовной академии в Сергиевом Посаде обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 52 человек, в том числе девять находятся в больнице.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу академии.

Отмечается, что в академии в настоящее время проживают 136 человек, все они прошли тестирование на коронавирус.

«Всеми без исключения пройдено тестирование на COVID-19. У 52 человек тест на COVID-19 положительный, у 84 — отрицательный», — заявили в академии.

В пресс-службе добавили, что девять человек проходят лечение в стационаре.

Ранее епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался в Курске после заражения коронавирусом.