В Московской духовной академии выявили коронавирус у 52 человек
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу академии.
Отмечается, что в академии в настоящее время проживают 136 человек, все они прошли тестирование на коронавирус.
«Всеми без исключения пройдено тестирование на COVID-19. У 52 человек тест на COVID-19 положительный, у 84 — отрицательный», — заявили в академии.
В пресс-службе добавили, что девять человек проходят лечение в стационаре.
Ранее епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался в Курске после заражения коронавирусом.