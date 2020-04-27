В Крыму расширили поддержку одиноких матерей и родителей детей-инвалидов

В Крыму расширили список дополнительных мер поддержки, связанных с выплатой ежемесячных и единовременных пособий для одиноких матерей и родителей детей-инвалидов.

Об этом сообщает «Крыминформ». Соответствующий указ опубликован на портале регионального правительства.

Для матерей-одиночек предусмотрена единовременная выплата в размере 3 тыс. рублей на каждого ребёнка, на которого ей предоставляется пособие.

Одному из родителей (усыновителей), опекуну (попечителю) на каждого ребёнка-инвалида положена единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей.

Ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей предусмотрена для родителей (усыновителей) детей, рождённых в 2017 и 2018 годах. Она полагается, если родители не получают ежемесячные выплаты, установленные указом президента России «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Ежемесячная премия в размере 3 тыс. рублей на каждого ребёнка полагается для одного из родителей, признанного безработным с 1 апреля 2020 года и получающего пособие по безработице в минимальном размере.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о выплатах для малоимущих семей с детьми.