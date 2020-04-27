В Севастополе продлят режим повышенной готовности до 30 мая

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что режим повышенной готовности из-за коронавируса будет продлён в городе до 30 мая.

Об этом информирует пресс-служба правительства города.

По его словам, необходимо более серьёзно контролировать соблюдение режима самоизоляции, а также въезд и выезд людей из города.

Развожаев заявил, что жители Севастополя могут выехать из города, если у них есть справка о том, что они работают на территории Республики Крым. При этом граждане могут въехать в Севастополь, если у них есть пропуск, подтверждающий, что они работают в городе. По его словам, «все иные случаи — только через отдельный электронный пропуск».

«Врио губернатора также заявил, что продлит режим повышенной готовности до 30 мая, а режим самоизоляции будет действовать как минимум до 30 апреля», — указано в сообщении.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о продлении в Севастополе режима обязательной самоизоляции до 26 апреля.