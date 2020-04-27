В Новосибирске провели онлайн-парад для 97-летнего ветерана

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В Новосибирске организовали онлайн-парад для 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Мезина.
В Новосибирске провели онлайн-парад для 97-летнего ветерана
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

Мероприятие провели представители 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

За шествием расчётов Мезин наблюдал на ноутбуке. Парад провели с соблюдением всех мер предосторожности, передаёт телеканал «Звезда».

Мезин — участник Сталинградской битвы. На фронт ушёл добровольцем, был дважды ранен. Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги», орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени.

Ранее сообщалось, что представители Центрального военного округа провели онлайн-парад для 104-летнего ветерана Великой Отечественной войны Семёна Козьмина.

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