В Новосибирске провели онлайн-парад для 97-летнего ветерана

В Новосибирске организовали онлайн-парад для 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Мезина.

Об этом сообщает НТВ.

Мероприятие провели представители 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

За шествием расчётов Мезин наблюдал на ноутбуке. Парад провели с соблюдением всех мер предосторожности, передаёт телеканал «Звезда».

Мезин — участник Сталинградской битвы. На фронт ушёл добровольцем, был дважды ранен. Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги», орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени.

Ранее сообщалось, что представители Центрального военного округа провели онлайн-парад для 104-летнего ветерана Великой Отечественной войны Семёна Козьмина.