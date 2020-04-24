Военные ЦВО провели онлайн-парад для 104-летнего ветерана

Представители Центрального военного округа провели онлайн-парад для 104-летнего ветерана Великой Отечественной войны Семёна Козьмина.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Под окнами фронтовика установили экран, на котором показали так называемый автомобильный вальс с использованием армейских внедорожников УАЗ.

Расчёты сделали построение в виде числа 75, а также выполнили синхронные проезды в форме восьмёрки и другие элементы фигурного вождения.

В мероприятии участвовали студенты, волонтёры и юнармейцы.

Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа провели онлайн-парад для 95-летнего ветерана Михаила Чечулина в Екатеринбурге.