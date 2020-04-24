Военные ЦВО провели онлайн-парад для 104-летнего ветерана
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Под окнами фронтовика установили экран, на котором показали так называемый автомобильный вальс с использованием армейских внедорожников УАЗ.
Расчёты сделали построение в виде числа 75, а также выполнили синхронные проезды в форме восьмёрки и другие элементы фигурного вождения.
В мероприятии участвовали студенты, волонтёры и юнармейцы.
Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа провели онлайн-парад для 95-летнего ветерана Михаила Чечулина в Екатеринбурге.