Психолог рассказал о способах борьбы со стрессом в период пандемии

Психолог Андрей Зберовский рассказал о способах борьбы со стрессом в период пандемии коронавируса.

В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что очень важно осознавать коллективность проблемы.

«В этой лодке сейчас находятся все, и грести после окончания эпидемии будут все. Пессимизма быть не должно», — заявил эксперт.

Как отметил Зберовский, также важно усиливать свои социальные связи, восстанавливать контакты.

«Широкий спектр коммуникаций, широкий спектр обмена информацией создаёт для человека горизонты преодоления проблемы: кто-то может взять на работу, кто-то может предложить какую-то идею, совместный бизнес», — пояснил он.

Избежать стресса, по словам психолога, поможет и дополнительное обучение.

Кроме того, считает Зберовский, важно, чтобы в период самоизоляции не было конфликтов.

«Семья — мощнейший мотиватор человека к действиям. Чувство семьи за спиной бодрит и серьёзно поддерживает», — добавил он.

Ранее психолог Владимир Крупин в беседе с Nation News дал рекомендации по общению с подростками во время режима самоизоляции, когда семьи проводят большую часть времени дома, работая или учась дистанционно.