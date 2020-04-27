В Сочи спасли туриста, сорвавшегося со скалы

В Сочи спасли туриста, который сорвался со скалы в районе бывшей метеостанции «Ачишхо».

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу «Кубань-СПАС».

В спасательный отряд сочинского МЧС позвонила туристка и заявила, что её спутник получил травмы и был не в состоянии идти дальше.

Как выяснилось, 25-летний упал в 200 метрах от смотровой площадки. Он получил перелом бедра. Спасатели наложили шину и доставили туриста в посёлок Красная Полина, где передали врачам скорой помощи.

«Туристы, отправившись в поход выходного дня, не зарегистрировали свой выход в территориальных органах МЧС России, к тому же находились на территории Сочинского национального парка, который временно закрыл свои рекреационные объекты для посещения», — отметили в пресс-службе.

Спасатели рекомендуют временно воздержаться от посещения нацпарка.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в горах Северной Осетии спасатели и пограничники помогли альпинисту из Санкт-Петербурга, который получил травму.