В горах Северной Осетии спасли альпиниста из Петербурга

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В горах Северной Осетии спасатели и пограничники помогли альпинисту из Санкт-Петербурга, который получил травму.
В горах Северной Осетии спасли альпиниста из Петербурга
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Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошёл 14 апреля. Около полудня к пограничной заставе в Кармадонском ущелье вышел альпинист. По его словам, в районе Верхних кармадонских ванн получил травму его друг, с которым они совершали восхождение на Казбек.

Пограничники направились к пострадавшему и передали информацию в МЧС, которое также предоставило поисково-спасательный отряд.

23-летнему петербуржцу оказали помощь. Выяснилось, что при камнепаде он повредил голову. Его состояние оценивают как средней тяжести.

Группа альпинистов не была зарегистрирована.

Ранее URA.RU сообщало, что в Забайкальском нацпарке спасли истощённого туриста из Свердловской области.

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