В горах Северной Осетии спасли альпиниста из Петербурга
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Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Инцидент произошёл 14 апреля. Около полудня к пограничной заставе в Кармадонском ущелье вышел альпинист. По его словам, в районе Верхних кармадонских ванн получил травму его друг, с которым они совершали восхождение на Казбек.
Пограничники направились к пострадавшему и передали информацию в МЧС, которое также предоставило поисково-спасательный отряд.
23-летнему петербуржцу оказали помощь. Выяснилось, что при камнепаде он повредил голову. Его состояние оценивают как средней тяжести.
Группа альпинистов не была зарегистрирована.
Ранее URA.RU сообщало, что в Забайкальском нацпарке спасли истощённого туриста из Свердловской области.