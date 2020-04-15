В горах Северной Осетии спасли альпиниста из Петербурга

В горах Северной Осетии спасатели и пограничники помогли альпинисту из Санкт-Петербурга, который получил травму.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошёл 14 апреля. Около полудня к пограничной заставе в Кармадонском ущелье вышел альпинист. По его словам, в районе Верхних кармадонских ванн получил травму его друг, с которым они совершали восхождение на Казбек.

Пограничники направились к пострадавшему и передали информацию в МЧС, которое также предоставило поисково-спасательный отряд.

23-летнему петербуржцу оказали помощь. Выяснилось, что при камнепаде он повредил голову. Его состояние оценивают как средней тяжести.

Группа альпинистов не была зарегистрирована.

Ранее URA.RU сообщало, что в Забайкальском нацпарке спасли истощённого туриста из Свердловской области.