Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев

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Гендиректор ООО УК «Металлоинвест» Андрей Варичев умер в возрасте 52 лет, подтвердили в администрации Курской области.
Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Да, мне подтвердили данную информацию (о его смерти. — RT) только что. Губернатор и вся администрация Курской области выражают глубочайшие соболезнования», — цитирует РИА Новости представителя администрации.

Как уточняет агентство, Варичев являлся депутатом Курской облдумы шестого созыва (2016—2021 годы).

Ранее после непродолжительной болезни в возрасте 63 лет умер независимый неисполнительный директор En+ Group, инвестиционный банкир Игорь Ложевский. 

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