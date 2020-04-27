Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
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- РИА Новости
«Да, мне подтвердили данную информацию (о его смерти. — RT) только что. Губернатор и вся администрация Курской области выражают глубочайшие соболезнования», — цитирует РИА Новости представителя администрации.
Как уточняет агентство, Варичев являлся депутатом Курской облдумы шестого созыва (2016—2021 годы).
Ранее после непродолжительной болезни в возрасте 63 лет умер независимый неисполнительный директор En+ Group, инвестиционный банкир Игорь Ложевский.