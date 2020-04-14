Умер независимый директор En+ Игорь Ложевский
- © Сергей Пятаков
- РИА Новости
«En+ Group с глубоким сожалением сообщает, что Игорь Ложевский, независимый неисполнительный директор компании, умер 12 апреля 2020 года после непродолжительной болезни», — приводит сообщение РИА Новости.
Компания отметила значительный вклад Ложевского в деятельность En+ Group и выразила соболезнования его семье.
Новый независимый директор компании будет назначен в установленном порядке.
В конце января умер советник главного исполнительного директора «Роснефти» Владимир Фейгин.