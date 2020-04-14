Умер независимый директор En+ Игорь Ложевский

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Независимый неисполнительный директор En+ Group, инвестиционный банкир Игорь Ложевский умер в возрасте 63 лет после непродолжительной болезни, сообщила компания.
Умер независимый директор En+ Игорь Ложевский
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«En+ Group с глубоким сожалением сообщает, что Игорь Ложевский, независимый неисполнительный директор компании, умер 12 апреля 2020 года после непродолжительной болезни», — приводит сообщение РИА Новости.

Компания отметила значительный вклад Ложевского в деятельность En+ Group и выразила соболезнования его семье.

Новый независимый директор компании будет назначен в установленном порядке.

В конце января умер советник главного исполнительного директора «Роснефти» Владимир Фейгин.

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