Умер независимый директор En+ Игорь Ложевский

Независимый неисполнительный директор En+ Group, инвестиционный банкир Игорь Ложевский умер в возрасте 63 лет после непродолжительной болезни, сообщила компания.

«En+ Group с глубоким сожалением сообщает, что Игорь Ложевский, независимый неисполнительный директор компании, умер 12 апреля 2020 года после непродолжительной болезни», — приводит сообщение РИА Новости.

Компания отметила значительный вклад Ложевского в деятельность En+ Group и выразила соболезнования его семье.

Новый независимый директор компании будет назначен в установленном порядке.

В конце января умер советник главного исполнительного директора «Роснефти» Владимир Фейгин.