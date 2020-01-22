Умер советник главы «Роснефти» Владимир Фейгин

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Умер президент Института энергетики и финансов, советник главного исполнительного директора «Роснефти» Владимир Фейгин.
Умер советник главы «Роснефти» Владимир Фейгин
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщили в «Роснефти».

В компании рассказали, что Фейгин «всю свою жизнь занимался исследованием проблем топливно-энергетического комплекса, принимал активное участие в подготовке сценариев и прогнозов дальнейшего развития отрасли».

Он также «руководил Институтом энергетики и финансов, играл важную роль в аналитическом обеспечении энергетической стратегии государства, участвовал в разработке крупнейших российских нефтегазовых проектов».

В сентябре российский учёный-экономист, академик Российской академии наук Виктор Ивантер умер в возрасте 83 лет.

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