Умер советник главы «Роснефти» Владимир Фейгин
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- РИА Новости
Об этом сообщили в «Роснефти».
В компании рассказали, что Фейгин «всю свою жизнь занимался исследованием проблем топливно-энергетического комплекса, принимал активное участие в подготовке сценариев и прогнозов дальнейшего развития отрасли».
Он также «руководил Институтом энергетики и финансов, играл важную роль в аналитическом обеспечении энергетической стратегии государства, участвовал в разработке крупнейших российских нефтегазовых проектов».
В сентябре российский учёный-экономист, академик Российской академии наук Виктор Ивантер умер в возрасте 83 лет.