Умер академик Ивантер

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Российский учёный-экономист, академик Российской академии наук (РАН) Виктор Ивантер умер в возрасте 83 лет.
Умер академик Ивантер
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«15 сентября скончался выдающийся российский учёный-экономист Виктор Викторович Ивантер, основатель отечественной научной школы макрофинансового прогнозирования, академик РАН», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы РАН.

Ивантер родился в 1935 году. Учился в Московском государственном экономическом институте.

С 1961 года занимался экономической наукой. Более 30 лет работал в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН. Ивантера считают основателем российской научной школы макрофинансового прогнозирования.

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