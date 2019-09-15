Умер академик Ивантер

Российский учёный-экономист, академик Российской академии наук (РАН) Виктор Ивантер умер в возрасте 83 лет.

«15 сентября скончался выдающийся российский учёный-экономист Виктор Викторович Ивантер, основатель отечественной научной школы макрофинансового прогнозирования, академик РАН», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы РАН.

Ивантер родился в 1935 году. Учился в Московском государственном экономическом институте.

С 1961 года занимался экономической наукой. Более 30 лет работал в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН. Ивантера считают основателем российской научной школы макрофинансового прогнозирования.