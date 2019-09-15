Умер академик Ивантер
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- РИА Новости
«15 сентября скончался выдающийся российский учёный-экономист Виктор Викторович Ивантер, основатель отечественной научной школы макрофинансового прогнозирования, академик РАН», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы РАН.
Ивантер родился в 1935 году. Учился в Московском государственном экономическом институте.
С 1961 года занимался экономической наукой. Более 30 лет работал в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН. Ивантера считают основателем российской научной школы макрофинансового прогнозирования.