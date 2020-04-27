Учебный год в военных вузах России завершится досрочно
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.
Указывается, что слушатели и курсанты военных вузов завершат учебный год до 5 мая. При этом в довузовских образовательных организациях Минобороны учебный год завершится до 30 апреля.
«Учебная программа этого года выполнена полностью, так как ранее было принято решение об отмене весеннего каникулярного отпуска и досрочном окончании учебного года», — заявили в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что за весь период коронавирус подтверждён у 874 российских военнослужащих.