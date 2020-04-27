Учебный год в военных вузах России завершится досрочно

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение о досрочном завершении учебного года в довузовских образовательных учреждениях и военных вузах России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

Указывается, что слушатели и курсанты военных вузов завершат учебный год до 5 мая. При этом в довузовских образовательных организациях Минобороны учебный год завершится до 30 апреля.

«Учебная программа этого года выполнена полностью, так как ранее было принято решение об отмене весеннего каникулярного отпуска и досрочном окончании учебного года», — заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что за весь период коронавирус подтверждён у 874 российских военнослужащих.