Войска РХБЗ продезинфицировали 8,5 тысячи объектов на Дальнем Востоке

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Военнослужащие подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВВО с начала апреля в рамках борьбы с распространением COVID-19 на Дальнем Востоке продезинфицировали более 8,5 тыс. объектов.
Войска РХБЗ продезинфицировали 8,5 тысячи объектов на Дальнем Востоке
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Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, специалисты провели дезинфекцию в Сахалинской, Амурской, Еврейской АО, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Забайкальском крае и Бурятии.

Кроме того, по распоряжению командующего войсками округа Геннадия Жидко ведётся обработка объектов военно-промышленного комплекса в Хабаровском и Приморском крае.

Отмечается, что общая площадь обработанных объектов составила более 2,2 млн кв. м. Также продезинфицированы объекты инфраструктуры в военных городках, дороги общего пользования.

Как уточнили в пресс-службе, отряды РХБЗ будут работать до нормализации эпидемиологической обстановки.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Черноморский флот провёл специальную обработку Севастопольского морского завода АО «ЦС «Звёздочка» и судостроительного завода «Залив» в Керчи.

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