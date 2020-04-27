Войска РХБЗ продезинфицировали 8,5 тысячи объектов на Дальнем Востоке
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Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, специалисты провели дезинфекцию в Сахалинской, Амурской, Еврейской АО, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Забайкальском крае и Бурятии.
Кроме того, по распоряжению командующего войсками округа Геннадия Жидко ведётся обработка объектов военно-промышленного комплекса в Хабаровском и Приморском крае.
Отмечается, что общая площадь обработанных объектов составила более 2,2 млн кв. м. Также продезинфицированы объекты инфраструктуры в военных городках, дороги общего пользования.
Как уточнили в пресс-службе, отряды РХБЗ будут работать до нормализации эпидемиологической обстановки.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Черноморский флот провёл специальную обработку Севастопольского морского завода АО «ЦС «Звёздочка» и судостроительного завода «Залив» в Керчи.