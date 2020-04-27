В Казани перенесли парад Победы
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на мэрию.
На текущей неделе ветеранов начнут поздравлять с 75-летием Победы. Подарки станут вручать или на дому, или в исполкоме.
Также стало известно, что более 1,35 тыс. жителей Ставрополя получили медали к юбилею Победы. Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на городскую администрацию.
Часть наград вручили в торжественной обстановке перед введением режима обязательной самоизоляции. После принятия ограничительных мер оставшиеся награды стали отправлять через родственников получателей.
Ранее сообщалось, что в Татарстане перенесли салют в честь Дня Победы.