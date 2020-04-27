В Казани перенесли парад Победы

Короткая ссылка
Исполком Казани принял решение перенести парад Победы и салют до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
В Казани перенесли парад Победы
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на мэрию.

На текущей неделе ветеранов начнут поздравлять с 75-летием Победы. Подарки станут вручать или на дому, или в исполкоме.

Также стало известно, что более 1,35 тыс. жителей Ставрополя получили медали к юбилею Победы. Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Часть наград вручили в торжественной обстановке перед введением режима обязательной самоизоляции. После принятия ограничительных мер оставшиеся награды стали отправлять через родственников получателей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане перенесли салют в честь Дня Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить