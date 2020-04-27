Послом России в Египте назначили Георгия Борисенко
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- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Борисенко Георгия Евгеньевича Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Арабской Республике Египет», — говорится в указе.
При этом Борисенко по совместительству назначен полномочным представителем России в Лиге арабских государств в Каире.
Также президент назначил Максима Бесхмельницына заместителем министра юстиции.