Послом России в Египте назначили Георгия Борисенко

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Георгия Борисенко на пост российского посла в Египте.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Борисенко Георгия Евгеньевича Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Арабской Республике Египет», — говорится в указе.

При этом Борисенко по совместительству назначен полномочным представителем России в Лиге арабских государств в Каире.

Также президент назначил Максима Бесхмельницына заместителем министра юстиции.