Послом России в Египте назначили Георгия Борисенко

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Георгия Борисенко на пост российского посла в Египте.
Послом России в Египте назначили Георгия Борисенко
  • © Мария Киселева
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

«Назначить Борисенко Георгия Евгеньевича Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Арабской Республике Египет», — говорится в указе.

При этом Борисенко по совместительству назначен полномочным представителем России в Лиге арабских государств в Каире.

Также президент назначил Максима Бесхмельницына заместителем министра юстиции. 

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