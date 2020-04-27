Путин назначил нового замминистра юстиции

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин назначил Максима Бесхмельницына на пост заместителя министра юстиции. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 
Путин назначил нового замминистра юстиции
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Назначить Бесхмельницына Максима Михайловича заместителем министра юстиции России», — говорится в документе.

22 апреля президент назначил генерал-лейтенанта юстиции Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить