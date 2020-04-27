Путин назначил нового замминистра юстиции
Президент России Владимир Путин назначил Максима Бесхмельницына на пост заместителя министра юстиции. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
- © Алексей Дружинин
- РИА Новости
«Назначить Бесхмельницына Максима Михайловича заместителем министра юстиции России», — говорится в документе.
22 апреля президент назначил генерал-лейтенанта юстиции Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета.
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