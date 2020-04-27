В Ялте определили место для установки памятника жертвам чернобыльской аварии

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Заместитель главы администрации Ялты Станислав Шапортов назвал место для установки памятника ликвидаторам и жертвам аварии на Чернобыльской АЭС.
В Ялте определили место для установки памятника жертвам чернобыльской аварии
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Члены общественной организации «Память Чернобыля» неоднократно обращались с просьбой установить памятник в центре города, и вот по инициативе и по поручению главы администрации Ивана Имгрунта такое место найдено — небольшой сквер на улице Киевской, где мы впервые сегодня отмечаем эту скорбную дату», — приводит «Крыминформ» слова Шапортова.

Замглавы администрации Ялты также пообещал, что по внешнему облику и материалу будущего памятника будет проведён открытый конкурс.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в республике направят 68,5 млн рублей на благоустройство памятников и мемориалов в память о Великой Отечественной войне.

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