В Ялте определили место для установки памятника жертвам чернобыльской аварии

Заместитель главы администрации Ялты Станислав Шапортов назвал место для установки памятника ликвидаторам и жертвам аварии на Чернобыльской АЭС.

«Члены общественной организации «Память Чернобыля» неоднократно обращались с просьбой установить памятник в центре города, и вот по инициативе и по поручению главы администрации Ивана Имгрунта такое место найдено — небольшой сквер на улице Киевской, где мы впервые сегодня отмечаем эту скорбную дату», — приводит «Крыминформ» слова Шапортова.

Замглавы администрации Ялты также пообещал, что по внешнему облику и материалу будущего памятника будет проведён открытый конкурс.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в республике направят 68,5 млн рублей на благоустройство памятников и мемориалов в память о Великой Отечественной войне.